FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kazanarak 102.381,33 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,23 artışla 102.381,33 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.243,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi de yüzde 0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 16,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da 103.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.000-102.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.000 puanın direnç, 101.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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