FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 97.206,43 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,57 artışla 97.206,43 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 548,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,07 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile spor oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 96.070,16 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek 97.000-97.250 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurusu verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Beyaz Saray'da bugün gerçekleştireceği görüşmenin de piyasaların gündeminde olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın PPK toplantısına ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan 22 ekonomistin 12'si yüzde 16,50 olan politika faizinde değişiklik beklemezken, 10 ekonomist ise politika faiz oranında 50 ila 100 baz puanlık artış öngörüyor.

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