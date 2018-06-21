Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 94.670,91 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,59 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,07 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.000 puanın üzerini test etse de bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve 94.500-94.800 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak veriler ile İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

