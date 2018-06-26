FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 94.590,17 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 artışla 94.590,17 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 581,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının pozitif etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici fiyat endeksi ve ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin önemli destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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