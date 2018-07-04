FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kazanarak 97.102,26 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,53 artışla 97.102,26 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 514,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi de yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 97.228,55 puanı görmesinin ardından 97.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'de resmi tatil dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini bildirdi. Borsa İstanbul'da alış ağırlıklı seyrin günün ikinci yarısında da korunabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç, 95.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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