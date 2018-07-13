FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 89.853,39 puandan girdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 artışla 89.853,39 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 282,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi de yüzde 2,15 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 91.000 puanı test etmesinin ardından 89.500-90.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile bu akşam piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 puanın destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 91.000 ve 92.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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