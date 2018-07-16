FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,77 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90.594,30 puandan girdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,77 artışla 90.594,30 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 696,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,40 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile ulaştırma, tek gerileyen bankacılık oldu.

Yurt içinde işsizlik verisinin Mayıs 2016'dan sonra ilk defa tek haneye gerilemesinden bulduğu destekle 91.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 90.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek, 91.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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