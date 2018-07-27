Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,28 artışla 95.082,45 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 1,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 96.000 puan sınırına kadar çıkması sonrasında 95.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın direnç, 95.000 ve 94.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

