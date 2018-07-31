FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 13:37 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,80 değer kaybederek 96.924,12 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,80 artışla 96.924,12 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 766,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi de yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,95 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile gıda, içecek oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu'nun ardından etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti.

Analistler, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini piyasa beklentileri seviyesine yükselttiğini ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının enflasyonla mücadelede kararlılığın devam edeceği işaretini verdiğini kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 99.000 olacağını dile getirdi.

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