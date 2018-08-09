FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 13:39 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,42 değer kazanarak 98.348,51 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,42 artışla 98.348,51 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.374,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi de yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile sigorta oldu.

Güne sert düşüşle başlayan ve 95.408,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının genele yayılarak güçlenmesiyle yükselişe geçerek 98.000 puanı aştı.

Analistler, bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.700 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öğleden sonra ABD'deki ÜFE başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, Türkiye ile ABD arasındaki diplomasiye yönelik haber akışının da gündemin odağında yer aldığını söyledi.

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