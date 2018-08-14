Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,30 artışla 93.888,15 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.203,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi de yüzde 1,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 11,77 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 5,30 ile inşaat oldu.

Döviz kurlarındaki sert düşüşlerden bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.500-94.000 puan bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endekslerinin takip edileceğini, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının da yatırımcıların gündeminde olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

