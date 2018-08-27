FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kazanarak 90.888,49 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 artışla 90.888,49 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 702,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,29 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,60 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Uzun bayram tatili sonrasında haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 91.177,70 puanı görmesinin ardından 90.700-91.000 dar bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 91.200 ve 92.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

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