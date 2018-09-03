FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kazanarak 93.971,99 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,35 artışla 93.971,99 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.248,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,16, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,33 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,08 ile iletişim oldu.

Güne düşüşle başlamasının karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamanın etkisiyle yükselişe geçen BIST 100 endeksi, 94.225,17 puana kadar çıktı.

Enflasyonun ağustosta yüzde 2,3 ile beklentileri aşmasının ardından TCMB, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini duyurdu.

Analistler, ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu, bu nedenle öğleden sonra piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 95.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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