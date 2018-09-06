Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,17 artışla 93.878,54 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.087,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 0,77 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,04 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 94.166,24 puana kadar yükselmesinin ardından 93.500-94.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Jeopolitik ve siyasi gerilimin azalsa da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.300 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

