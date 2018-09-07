FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazancıyla 93.169,36 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 artışla 93.169,36 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de yüzde 0,31 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile sigorta oldu.

İran'da gerçekleştirilecek Suriye konulu "Üçlü Zirve" öncesinde döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden destek bulan BIST 100 endeksi 93.000 puanın üzerine çıktı. Güne 6,60 seviyelerinden başlayan dolar/TL, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 2 düşüşle 6,42 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
Beymen Suadiye birinci yaşını kutluyorBeymen Suadiye birinci yaşını kutluyor
'Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır''Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Okul servisi ücretleri belli oldu

Okul servisi ücretleri belli oldu

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

En çok altına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası ise...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PwC: Yapay zeka yeni mesleklerin doğmasına yol açacak

PwC: Yapay zeka yeni mesleklerin doğmasına yol açacak

Bursa'da çobanları buluşturan fuar

Bursa'da çobanları buluşturan fuar

Helikopter pilotu İsmet Özgür’ü 10 yıl birlikte uçtuğu arkadaşı anlattı (2)

Helikopter pilotu İsmet Özgür’ü 10 yıl birlikte uçtuğu arkadaşı anlattı (2)

Beymen Suadiye birinci yaşını kutluyor

Beymen Suadiye birinci yaşını kutluyor

'Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır'

'Emniyete sivil memur atanırsa, 200 milyon TL kasada kalır'

Aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

Aldığı girişimcilik belgesiyle kendi işinin patronu oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.