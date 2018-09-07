Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,44 artışla 93.169,36 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi de yüzde 0,31 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile sigorta oldu.

İran'da gerçekleştirilecek Suriye konulu "Üçlü Zirve" öncesinde döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden destek bulan BIST 100 endeksi 93.000 puanın üzerine çıktı. Güne 6,60 seviyelerinden başlayan dolar/TL, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 2 düşüşle 6,42 seviyelerine kadar geriledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 94.000 ve 95.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

