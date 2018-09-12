FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazancıyla 93.118,60 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,79 artışla 93.118,60 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 729,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile inşaat oldu.

Döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle 93.552,53 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ile saat 21.00'de açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 94.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
Türkiye-Irak Ticaret Forumu, Basra'daki olaylar nedeniyle ertelendiTürkiye-Irak Ticaret Forumu, Basra'daki olaylar nedeniyle ertelendi
Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları gerilediGirişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Rusya ve Çin arasında ilk dolarsız ticaret 2019'da gerçekleşecek

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Letgo öğrenciye "ücretsiz eşya" kategorisini kullanıma açtı

Letgo öğrenciye "ücretsiz eşya" kategorisini kullanıma açtı

Türkiye-Irak Ticaret Forumu, Basra'daki olaylar nedeniyle ertelendi

Türkiye-Irak Ticaret Forumu, Basra'daki olaylar nedeniyle ertelendi

Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi

Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi

TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak

TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak

Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.