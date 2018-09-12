Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,79 artışla 93.118,60 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 729,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile inşaat oldu.
Döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle 93.552,53 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.000 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ile saat 21.00'de açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 94.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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