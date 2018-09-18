Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,05 artışla 95.342,73 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 995,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi de yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 95.000-95.350 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra açıklanacak konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 seviyesinin direnç, 93.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

