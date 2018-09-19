Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,49 artışla 95.350,37 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 463,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi de yüzde 0,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile iletişim oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşlerin pozitif etkisiyle 96.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, yarın açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) öncesinde yurt içi piyasalarda iyimser bir havanın hakim olduğunu, bu durumun da döviz kurlarında gerilemeye, borsada ise yükselişe neden olduğunu kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve OVP öncesindeki pozitif seyrin devam edebileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları verisinin takip edileceği dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 ve 96.300 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini, 93.000 puanın da destek olarak öne çıktığını söyledi.

