Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,40 artışla 97.465,23 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.344,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi de yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile inşaat oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 97.752,17 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 97.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, artan risk iştahı ve dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin iyimser havanın, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla borsadaki yükselişi desteklediğini kaydetti.

Öğleden sonra yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 seviyesinin destek, 97.900 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

