FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 13:06 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazancıyla 99.705,36 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,16 artışla 99.705,36 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 157,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki yükselişler ile döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 100.180,97 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarına karşın günün ilk yarısında 99.500-100.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndan gelecek haber ve açıklamaların piyasaların gündeminde olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin güçlü direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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