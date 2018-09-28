FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazancıyla 100.318,23 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,02 artışla 100.318,23 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,81 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile gıda, içecek oldu.

Döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destek ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 100.473,01 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 102.500 direncinin gündeme geleceğini söyledi.

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyorGüz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor
McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam ettiMcAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BIST 100 endeksi piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Dijital para uyarısı! Bitcoin efsanesi bitiyor mu?

Dijital para uyarısı! Bitcoin efsanesi bitiyor mu?

Memura ödül ve performans sistemi

Memura ödül ve performans sistemi

Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir

Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti

McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti

IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü

IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü

ENKA Systems hedef büyüttü

ENKA Systems hedef büyüttü

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.