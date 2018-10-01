FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 değer kazancıyla 100.061,04 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 artışla 100.061,04 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104.14 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki düşüşlerden bulduğu destekle 100.279,31 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 100.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 101.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, olası geri çekilmelerde ise 98.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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