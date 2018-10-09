FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazancıyla 96.368,60 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,29 artışla 96.368,60 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,93 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 97.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, 96.000-96.500 bandında dengelendi.

Analistler, dün hızlı yükselen banka hisselerinde bugün kar satışlarının etkili olduğunu ve bunun da BIST 100 endeksinin yükselişini sınırladığını ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 97.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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