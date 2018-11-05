Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,94 artışla 95.004,93 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 881,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi de yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 ile spor oldu.

Açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın döviz kurlarındaki sakin seyirden destek bulan Borsa İstanbul'da, banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlar BIST 100 endeksini 95.000 puanın üzerine taşıdı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak hizmet sektörüne ilişkin verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu kaydetti.

