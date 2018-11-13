FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 13:08 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 değer kazancıyla 92.511,05 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,17 artışla 92.511,05 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.065,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi de yüzde 1,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile ticaret oldu.

Özellikle banka hisse senetlerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.200 ve 90,000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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