FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 değer kazancıyla 92.961,78 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 artışla 92.961,78 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 253,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile gıda, içecek oldu.

Özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.000 seviyesinin altının test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günün ilk yarısında 93.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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