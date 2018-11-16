FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 13:11 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazancıyla 93.433,59 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 artışla 93.433,59 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 136,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,86 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,28 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel 94.308,29 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günün ilk yarısında 93.000-93.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.500 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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