Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,24 artışla 95.241,50 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.170,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,96, holding endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,80 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile elektrik oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün akşamki açıklamalarının küresel risk iştahını artırmasından destek bulan Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, 95.000-95.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, saat 22.00'de yayımlanacak Fed toplantısı tutanaklarının da yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu dile getirdi.

