FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 13:13 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kazanarak 91.017,06 puana çıktı - Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,21 artışla 91.017,06 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 187,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 739 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile gıda, içecek oldu.

Avrupa borsalarının kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 91.300 puanı test etmesinin ardından günün ilk yarısında 91.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed aralık ayı imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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