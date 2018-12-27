Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,11 artışla 91.100,73 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 98,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 2,63 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 92.000 puan sınırında etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek 91.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından Avrupa piyasalarında satış baskısının arttığını, bunun da Borsa İstanbul'da alımları sınırladığını ifade etti. Öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

