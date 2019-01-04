Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,30 artışla 88.532,98 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.133,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,43, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 88.599,96 puanı görmesinin ardından 88.500 seviyesinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporu ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.200 ve 86.400 seviyelerinin destek, 89.900'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

