Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,86 artışla 104.621,27 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 890,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile sigorta oldu.

Genele yayılan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

