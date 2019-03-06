FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 değer kazancıyla 104.621,27 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,86 artışla 104.621,27 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 890,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile sigorta oldu.

Genele yayılan alımların etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

TCMB'nin PPK toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'den, yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

Bisikletlinin parası yola saçıldı, farkına bile varmadı! Bakın sonrasında ne olduBisikletlinin parası yola saçıldı, farkına bile varmadı! Bakın sonrasında ne oldu
İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyorİİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor
“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

İİB: İstanbul ihracatçıları ihracat artış ivmesini sürdürüyor

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.