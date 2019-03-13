FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazancıyla 101.881,79 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,16 artışla 101.881,79 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,46 artarken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,93 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 102.221,19 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 101.500-102.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini söyledi.

İngiliz parlamentosundaki Brexit ile ilgili oylanmasının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç seviyeleri olarak takip edileceğini kaydetti.

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