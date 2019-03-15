Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,45 artışla 102.892,07 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 459,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,76 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.000 puanı test etmesinin ardından 102.700-103.000 dar bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 seviyesinin destek, 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

