FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kazancıyla 104.061,93 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,73 artışla 104.061,93 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 751,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,30 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,55 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam açıklanan kararları sonrası güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 104.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

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