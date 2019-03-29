Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,74 artışla 92.803,08 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,14, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve genele yayılan alışların etkisiyle 93.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 92.500-93.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin önemli destekler, 95.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

