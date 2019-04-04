FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kazancıyla 95.151,22 puana çıktı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,75 artışla 95.151,22 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 710,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,78 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 0,58 finansal kiralama, faktoring oldu.

Genele yayılan alışların etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 95.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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