Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,01 artışla 95.90,07 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 954,97 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,12 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile tekstil, deri oldu.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı Enflasyon Raporu'nu ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 puanın üzerini test etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

