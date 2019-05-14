FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 değer kazancıyla 87.677,27 puana yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,62 artışla 87.677,27 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.394,73 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi yüzde 1,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,16 spor oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve yurt içinde beklentilerden iyi açıklanan sanayi üretimi verisinden bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 87.787,32 puana kadar çıktı.

Analistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldığını anımsatarak, piyasa beklentisinden iyi açıklanan verinin Türk lirası varlıkların değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Öğleden sonra, Avro Bölgesi ve Almanya'da mayıs ayı ZEW endeksleri, ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde ise 85.500 puanın destek, 89.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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