Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,03 artışla 88.955,12 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.768,82 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken en fazla kazandıran yüzde 6,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 89.209,82 puana kadar yükseldi.

Analistler, bu hafta içinde yapılan düzenlemelerle fonlara portföylerinin belli bir kısmını Borsa İstanbul'da değerlendirme zorunluluğu getirilmesinin ve CDS primlerinin 500 puanın altına inmesinin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de 1. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500'ün direnç, 85.500'ün ise destek olarak öne çıktığını söyledi.