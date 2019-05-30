FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.768,82 puan artarak 88.955,12'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,03 artışla 88.955,12 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.768,82 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,11, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken en fazla kazandıran yüzde 6,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 89.209,82 puana kadar yükseldi.

Analistler, bu hafta içinde yapılan düzenlemelerle fonlara portföylerinin belli bir kısmını Borsa İstanbul'da değerlendirme zorunluluğu getirilmesinin ve CDS primlerinin 500 puanın altına inmesinin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de 1. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500'ün direnç, 85.500'ün ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

- Dolar/TL 1 ayın en düşük seviyesini gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu hafta başında açıkladığı zorunlu karşılık oranlarına ilişkin artış kararı ve TL varlıklarını destekleyici kararların etkisiyle dolar/TL gerilemeye devam ediyor. Bugüne düşüşle başlayan ve 5,8920 ile 25 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL saat 13.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,92 azalışla 5,8982 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 1,74 değer kaybıyla 6,5842 seviyesinde, sterlin/TL de yüzde 1,94 düşüşle 7,4536 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8500'in destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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