Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,38 artışla 91.588,52 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.242,88 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 91.701,05 puana kadar yükseldi.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin direnç, 90.500'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

