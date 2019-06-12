Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,42 artışla 93.213,90 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 388,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,25 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlamasına karşın alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.279,92 puana kadar çıktı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete anketine katılan 20 ekonomistin 16'sı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor.

