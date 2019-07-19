FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 879,12 puan artarak 102.445,37 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,87 artışla 102.445,37 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 879,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,84 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ile 103.400 seviyelerinin direnç, 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-HaymePegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme
Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığıAmik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BİST100 piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

Yurt dışından getirilen telefon harçlarına zam!

Trump'ın konuşmasının ardından...

Trump'ın konuşmasının ardından...

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

FED'den 'faiz' indirimi açıklaması!

Satışlar sert düştü!

Satışlar sert düştü!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Pegasus’un yeni hattı Sabiha Gökçen-Resü’l-Hayme

Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı

Amik Ovası'nda pamukta 'zenk' hastalığı

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

Yaşar Topluluğu'nun 25 milyon euroluk lojistik merkezi açıldı

İTHİB/Öksüz: Nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için çalışmalara başladık

İTHİB/Öksüz: Nitelikli tekstil mühendisleri yetiştirmek için çalışmalara başladık

TOBB-Kurulan şirket sayısı Haziran’da aylık yüzde 31.27 azaldı

TOBB-Kurulan şirket sayısı Haziran’da aylık yüzde 31.27 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.