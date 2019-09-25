Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,14 artışla 101.991,62 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 144,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,28 ile ticaret oldu.

Güne dünya borsalarına paralel düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 101.555,56 puanı görmesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçerek 102.000 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamaları ile Türk lirası varlıkların pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

TCMB Başkanı Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, para politikasında temkinli duruşun devam ettirileceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını, finansal koşullardaki kademeli iyileşmeyle iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ılımlı şekilde süreceğini öngörüyoruz." dedi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

