Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,27 artışla 105.440,37 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 288,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,57 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Haftaya, alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 105.000-105.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500'ün hemen altında dengelendi.

Analistler, cuma günü ortalama yüzde 6,84 yükselen banka pay piyasalarında bugün etkili olan kar satışlarının, endeksin yükselişini sınırladığını belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenerek devam edeceğini ifade eden analistler, 102.500 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

