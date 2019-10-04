Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 103.293,40 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 509,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile inşaat oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin artabileceğini ifade etti.

Bugün pay piyasalarında kesintisiz sürekli işlem modelinin uygulanmaya başladığını, dolayısıyla sürekli müzayede işlemlerine saat 13.00'ten 14.00'e kadar ara verilmediğini anımsatan analistler, öğle arasının kaldırılmasıyla pay piyasasının, vadeli işlemler piyasası ve Avrupa borsalarıyla daha uyumlu hale geldiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.

