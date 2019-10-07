FİNANS

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 13:08 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.322,76 puan artarak 104.786,28 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 artışla 104.786,28 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.322,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde bütçe verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu kaydetti.

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