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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 550,57 puan artarak 97.874,57 puan oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 97.874,57 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 550,57 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile menkul kıymet,yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile metal ana sanayi oldu

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 98.000 puanın üzerini test etti.

Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), dün banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatarak, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların dün hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bu etkinin dün ile sınırlı kalmasını beklediklerini söyledi.

Suriye sınırına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, yurt dışında, ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin de gündemin odağında yer aldığını söyledi.

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BIST 100 endeksi borsa piyasalar

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