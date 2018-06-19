Borsa günün ilk yarısını yatay tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,05 azalışla 92.997,21 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,59 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile metal eşya, makine oldu.

Artan ticaret savaşı endişeleriyle dünya borsalarındaki yüzde 2'lere yaklaşan değer kayıplarına karşın Borsa İstanbul'da etkili olan tepki alımları, BIST 100 endeksinin 93.000 seviyesinde dengelenmesini sağladı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.100 ve 91.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

