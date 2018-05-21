FİNANS

Borsa haftaya düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 10:09 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 243,80 puan azalarak 102.166,51 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,24 azalışla 102.166,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 243,80 puan ve yüzde 0,24 değer kaybıyla 102.166,51 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 103.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 yükselişle 102.410,30 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve yurt içinde tüketici güven endeksinin gündemin üst sıralarında yer aldığını belirterek, döviz kurlarının seyrinin de BIST 100 endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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